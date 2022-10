America Latina: Blinken incontra segretario generale Osa, espresso sostegno in difesa democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Antony Blinken ha incontrato oggi il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) Luis Almagro a Lima, in Perù, a margine della 52ma Assemblea generale dell'Osa. Il segretario Blinken, riferisce una nota del Dipartimento di stato, ha espresso il sostegno degli Stati Uniti agli sforzi del segretario generale Almagro per promuovere e difendere la democrazia in tutta la regione, coerentemente con i principi articolati nella Carta democratica interamericana, e ha elogiato le missioni di osservazione elettorale dell'Osa come una componente fondamentale. Blinken ha inoltre elogiato il Almagro per la sua leadership nel processo di sospensione dello status di osservatore permanente della Russia presso l'Osa, una delle prime organizzazioni multilaterali al di fuori dell'Europa a essere solidale con l'Ucraina. (Was)