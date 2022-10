Europa: Macron, continente può discutere anche fuori dall'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questo senso, il capo di Stato francese ha notato che la giornata odierna ha permesso la discussione di molti temi divisivi, come la situazione del Mediterraneo orientale. Il leader francese ha quindi sottolineato il potenziale di sviluppo di molti progetti strategici. Tra questi, la protezione di infrastrutture essenziali come i gasdotti o i satelliti o le infrastrutture informatiche, elementi per i quali "è necessaria una strategia di protezione europea" ha dichiarato Macron. Il presidente francese ha poi spiegato che sono state definite tre aree regionali di cooperazione, Mar Nero, Mar Baltico e Mare del Nord, e che è stata discussa l'istituzione di un fondo di resilienza per l'Ucraina. In conclusione, Macron ha definito la partecipazione del primo ministro britannico "una notizia molto buona" per il prosieguo delle relazioni con l'Ue. Il Regno Unito "è un'isola, ma non si è staccato dal continente" ha detto il capo di Stato francese, dicendosi contento che Europa e Regno Unito "si siano ritrovati". (Vap)