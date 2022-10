Brasile: giustizia elettorale conferma affidabilità urne elettroniche dopo test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le urne per il voto elettronico sono affidabili e il processo elettorale in Brasile è trasparente. Lo ha detto il presidente del Tribunale superiore elettorale (Tse) Alexandre de Moraes, al termine della sessione di test sull'integrità delle urne per il voto elettronico in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali, in programma il 30 ottobre. Secondo il magistrato le verifiche non hanno mostrato divergenze, cioè i voti espressi dagli elettori sono stati gli stessi voti raccolti dai candidati. Il test è stato effettuato a caso su 640 urne prelevate direttamente dai seggi elettorali. (segue) (Brb)