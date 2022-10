Brasile: giustizia elettorale conferma affidabilità urne elettroniche dopo test (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro è da tempo critico nei confronti del sistema elettorale brasiliano elettronico, in vigore dal 1996, e ha più volte denunciato presunte operazioni fraudolente nelle elezioni presidenziali del 2014 e del 2018 (quelle da lui vinte), così come alle elezioni legislative del 2020. Nei giorni precedenti le elezioni Bolsonaro è arrivato a minacciare di non "accettare" l'esito delle presidenziali di ottobre, nel caso fosse ancora vigente il sistema elettronico. Il Parlamento ha da poco bocciato la riforma del sistema per riportare il cartaceo alle urne, ma la polemica con le autorità elettorali, parte di un più ampio braccio di ferro istituzionale, prosegue. Polemiche che hanno nel tempo alimentato anche complicate battaglie giudiziarie, con il presidente più volte pronto ad esibire "prove" a sostegno della sua tesi e l'avvio di inchieste sul capo dello Stato per la presunta diffusione di informazioni false. Ad oggi, nessuna delle denunce sulle presunte frodi nel sistema elettorale è stata confermata da sentenza. (Brb)