- Una situazione così difficile e complicata, con un livello di diseguaglianza così alto, non l’ho mai vista. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “Piazzapulita” su La7. Per Landini bisogna “agire per bloccare questa guerra assurda. C’è chi sta male e chi ha aumentato i profitti: questo è un tema su cui mettere mano”. (Rin)