- Non ho nessun atteggiamento pregiudiziale nei confronti di Giorgia Meloni, la giudicherò per quello che farà. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “Piazzapulita” su La7. Meloni “ha una maggioranza e deve governare. Noi i governi li abbiamo sempre giudicati per quello che fanno”, ha aggiunto Landini. (Rin)