Brasile-Paraguay: approvato accordo per integrazione regioni transfrontaliere

- Il Senato del Brasile ha approvato l'accordo Brasile-Paraguay per l'integrazione delle regioni di confine tra i due Paesi. Il testo, proposto dal senatore Nelsinho Trad passa al presidente della Repubblica per la promulgazione. Il trattato prevede strumenti giuridici basati sul diritto internazionale affinché i governi dei due Paesi favoriscano il processo di integrazione delle comunità che vivono in località di confine. "Questo progetto cercherà l'integrazione economica, politica, sociale e culturale dei popoli brasiliano e paraguaiano", ha affermato Nelsinho. (segue) (Brb)