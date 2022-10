Brasile-Paraguay: approvato accordo per integrazione regioni transfrontaliere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due paesi si impegnano a preparare un piano di sviluppo urbano congiunto per: integrare razionalmente le città, armonizzare la legislazione urbana, conservare e restaurare spazi naturali e aree di uso pubblico e rafforzare la loro immagine e la loro comune identità culturale. L'accordo crea poi la Carta di transito per i residenti delle zone a ridosso del confine, che potranno anche richiedere l'identificazione anche per le proprie auto. (segue) (Brb)