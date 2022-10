Siria: nuovo raid Usa, uccisi due leader dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due leader dello Stato islamico sono rimasti uccisi a seguito di un attacco aereo effettuato in Siria dagli Stati Uniti. Fonti della difesa Usa hanno confermato all’emittente “Cnn” che a seguito del raid, effettuato intorno alle ore 18:23 (ora locale) sono morti Abu ‘Ala, numero due dello Stato islamico in Siria, e Abu Mu’Ad al-Qahtani, altro esponente di spicco dell’organizzazione terroristica. Le fonti hanno precisato che nessun civile o membro delle forze Usa è rimasto ferito o ucciso durante l’attacco, e che il Comando centrale statunitense ha impiegato più di mille ore per raccogliere le informazioni di intelligence necessarie per condurre l’attacco in sicurezza, minimizzando i rischi di danni collaterali e per i civili. Il raid arriva solo un giorno dopo che gli Stati Uniti hanno effettuato una operazione separata nei pressi della città di Qamishli, nella provincia di Al Hasaka, nella notte tra mercoledì e giovedì. Il bersaglio dell’attacco, rimasto ucciso, era Rakkan Wahid al-Shammri, esponente dello Stato islamico che si occupava dei traffici di armi e combattenti stranieri a sostegno delle operazioni del gruppo. Le fonti hanno precisato che il raid è stata una operazione unilaterale degli Stati Uniti, senza il coinvolgimento della coalizione internazionale per il contrasto allo Stato islamico. (Was)