Argentina: attività industriale di agosto al +7,6 per cento su anno

- L'attività industriale in Argentina ha segnato ad agosto +7,6 per cento su anno secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) pubblicati oggi. L'indice ha segnato anche +0,4 per cento rispetto a luglio, nonostante le recenti restrizioni alle importazioni imposte dal governo a difesa delle riserve della Banca centrale. La portavoce della presidenza, Gabriela Cerruti, ha affermato in una conferenza stampa che "si tratta di indici positivi che continuano a mostrare che siamo sulla strada della crescita in Argentina". Secondo i dati ufficiali, nei primi otto mesi dell'anno l'attività industriale ha accumulato una crescita del 6,1 per cento, mostrando ad ogni modo un forte rallentamento rispetto al tasso di ripresa del 19,9 per cento accumulato nello stesso periodo del 2021. (segue) (Abu)