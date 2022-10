Argentina: attività industriale di agosto al +7,6 per cento su anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati ufficiali l'attività economica dell'Argentina è cresciuta del 6,9 per cento su anno nel secondo trimestre del 2022. La crescita rispetto ai primi tre mesi dell'anno è stata invece dell'1 per cento. Si tratta in quest'ultimo caso di un risultato superiore a quello stimato nell'ultimo rilevamento delle aspettative del mercato (Emae) effettuato dalla Banca centrale (Bcra), dove si stima una crescita dello 0,7 per cento rispetto al trimestre precedente. A guidare la crescita dell'attività nel secondo trimestre sono i settori dell'industria manifatturiera (+7,7 per cento su anno), del commercio (+9,7 per cento), dei trasporti e delle comunicazioni (+11,5 per cento). Unico settore con segno negativo è quello dell'agricoltura e dell'allevamento, che segna -5,2 per cento su anno. (segue) (Abu)