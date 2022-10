Argentina: attività industriale di agosto al +7,6 per cento su anno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio presentata a settembre in parlamento prevede per il 2022 una crescita del 4 per cento del pil e proietta per il 2023 una riduzione del deficit dal 2,5 per cento all'1,9 per cento del pil, e una discesa dell'inflazione dal 95 al 60 per cento. Si tratta di mete ambiziose in quanto la riduzione del deficit verrebbe ottenuta senza rinunciare a ingenti investimenti pubblici in settori considerati strategici mentre la discesa dell'inflazione si dovrebbe realizzare in un contesto globale sfavorevole e in un contesto locale che prevede la svalutazione progressiva e programmata della moneta e la correzione al rialzo delle tariffe. D'altra parte si tratta degli obiettivi fissati anche dall'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per il rifinanziamento del debito di 45 miliardi, un impegno che il governo di Buenos Aires non può eludere. (Abu)