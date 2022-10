Usa: Las Vegas, un morto e almeno cinque feriti dopo accoltellamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una persona è morta a Las Vegas dopo un’aggressione con un coltello di fronte ad un casinò nella città del Nevada, mentre almeno altre cinque sono rimaste ferite. Lo ha scritto su Twitter la polizia locale, aggiungendo che “altre vittime sono state trasportate negli ospedali della zona”. Non sono stati forniti altri dettagli sulle condizioni dei feriti. Il sospettato delle aggressioni è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine, che ancora non hanno fornito dettagli sulla sua identità, affermando che “la dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini”. (Was)