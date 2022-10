Usa: distretto Uvalde licenzia poliziotta, è tra indagati per condotta durante strage di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il distretto scolastico di Uvalde, in Texas, ha licenziato una poliziotta neoassunta dopo che l’emittente “Cnn” ha identificato la donna, che sarebbe tra gli agenti di polizia indagati per la condotta tenuta durante il massacro della Scuola elementare Robb a maggio di quest’anno, a seguito del quale hanno perso la vita 19 bambini e due insegnanti. La donna, Crimson Elizondo, era tra i primi poliziotti che sono arrivati alla scuola durante il massacro, e appare più volte nei filmati delle telecamere di sicurezza, dentro e fuori l’edificio. “Se mio figlio fosse qui non sarei rimasta fuori, potete giurarci”, si sente dire in uno dei filmati. Elizondo è stata tra i primi dei 91 agenti del dipartimento per la Sicurezza pubblica del Texas giunti sul posto, e tra i 376 membri delle forze dell’ordine che hanno aspettato circa 77 minuti prima di intervenire per fermare l’assalitore. Il capo della polizia del distretto è stato già licenziato nelle scorse settimane, e le autorità hanno aperto una indagine nei confronti di sette agenti per la condotta tenuta durante l’incidente: tra questi ci sarebbe anche Elizondo, secondo la “Cnn”. La donna non lavora più per il dipartimento statale per la pubblica sicurezza, e in estate è stata assunta dal distretto scolastico di Uvalde. (Was)