Usa: giudice, Elon Musk ha tempo fino al 28 ottobre per acquisizione di Twitter

- Elon Musk avrà tempo fino al 28 ottobre per finalizzare l’acquisizione di Twitter. La giudice Kathaleen McCormick, responsabile del caso di Twitter contro Elon Musk, ha accolto la richiesta avanzata dal fondatore di Tesla, che giovedì ha chiesto di sospendere l’udienza in programma per il 17 ottobre presso la Corte di cancelleria del Delaware. In precedenza, il miliardario ha fatto sapere di voler completare l’acquisizione alle stesse condizioni dell’accordo da 44 miliardi di dollari raggiunto lo scorso aprile: una mossa che potrebbe porre fine ad una battaglia legale che dura da settimane, dopo che Musk aveva dichiarato di voler annullare l’operazione a causa della presenza eccessiva di account falsi e spam sulla piattaforma. La giudice ha dato tre settimane di tempo al miliardario per concludere l’operazione: in caso contrario, una nuova udienza sarà fissata per il mese di novembre. I vertici di Twitter hanno contestato la decisione, affermando che Musk “non sembra essere serio” nella raccolta delle risorse necessarie per acquisire la piattaforma, e chiedendo di procedere con l’udienza indipendentemente da una eventuale offerta del miliardario, attualmente impegnato in una trattativa con la società per stabilire definitivamente i termini dell’accordo. Secondo la stampa Usa, i vertici di Twitter sarebbero intenzionati ad andare avanti con la causa a meno che Musk non fornisca garanzie legali credibili sul completamento dell’operazione. (Was)