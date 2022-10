Covid: Usa, stop a bollettino giornaliero sui contagi, diventerà settimanale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) negli Stati Uniti smetteranno di fornire aggiornamenti giornalieri sul numero di nuovi contagi da Covid-19, passando ad una base settimanale. In un aggiornamento delle line guida, i Centri hanno spiegato che la decisione è stata presa per consentire una maggiore flessibilità e ridurre la pressione sulle autorità sanitarie statali e locali. La nuova regola entrerà in vigore a partire dal prossimo 20 ottobre, e gli aggiornamenti settimanali saranno forniti ogni mercoledì. (Was)