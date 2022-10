Serbia: terminata parata Europride, arrestate 31 persone per disordini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ terminata la sfilata dell’Europride a Belgrado. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la polizia ha arrestato 31 persone che avevano provocato dei disordini prima dell’avvio della manifestazione. Un gruppo di cittadini che si opponevano alla parata si sono radunati presso il tempio di San Sava per protesta. I partecipanti alla sfilata dell’Europride si sono diretti, al termine della manifestazione, allo stadio Tasmajdan per assistere ad un concerto in serata. La parata era stata in precedenza vietata dalle autorità serbe per motivi di sicurezza alla luce delle tensioni registrate nel nord del Kosovo le scorse settimane. I rappresentanti delle istituzioni europee e d’oltreoceano hanno rivolto in questi giorni numerosi appelli affinché la parata si potesse tenere ugualmente. Nella giornata di oggi la premier serba Ana Brnabic ha annunciato a sorpresa lo svolgimento della parata. L’annuncio è stato fatto al termine di un incontro a Belgrado con la commissaria Ue per l’Uguaglianza, Helena Dalli.(Seb)