Serbia-Kosovo: stampa albanese, riconoscimento reciproco fra 10 anni

- Nel 2023 “sarà firmato” un secondo accordo sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina, che potrebbe prevedere il riconoscimento reciproco formale tra una decina d’anni. E’ quanto scrive il quotidiano albanese “Albanian Post”, secondo cui esisterebbe un piano per un nuovo accordo quadro su cui basare il processo di dialogo. Il piano sarebbe stato redatto dopo “l'ingaggio dei rappresentanti di Germania e Francia” nel processo. I consiglieri del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno accompagnato l’inviato Ue Lajcak in una recente visita a Belgrado e Pristina. Con il nuovo accordo quadro la Serbia accetterebbe “la realtà di fatto” di un Kosovo indipendente, ma non lo farebbe ancora in modo formale. “Albanian Post” scrive che, secondo il documento, in una fase successiva, ipoteticamente dopo 10 anni ovvero quando l'Ue sarà pronta ad espandersi e includere i Balcani occidentali, sarà raggiunto un accordo sul riconoscimento reciproco come prerequisito per l'adesione di entrambi i Paesi all'Unione Europea.(Alt)