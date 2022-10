Regno Unito: Truss incontra a Downing Street leader in visita per funerali Elisabetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier britannica Liz Truss ha ricevuto a Downing Street i leader stranieri arrivati a Londra per presenziare ai funerali della regina Elisabetta II. Il quotidiano “The Guardian” sottolinea in particolare che è avvenuto l’incontro con il premier irlandese Micheal Martin, con il quale “si sarebbero aperti spiragli” per una riapertura del negoziati con l'Ue sul contestato protocollo post Brexit sull'Irlanda del Nord. Truss ha anche incontrato il primo ministro canadese Justin Trudeau e il presidente polacco Andrzej Duda. La prima ministra aveva visto in precedenza i premier di Australia e Nuova Zelanda, Anthony Albanese e Jacinda Ardern. Il suo primo incontro da capo del governo con il presidente Usa Joe Biden è stato invece spostato per ragioni organizzative e si terrà mercoledì a New York, a margine dei lavori dell'Assemblea generale dell'Onu. Biden è arrivato a Londra per assistere alla cerimonia funebre. Oltre 500 delegazioni straniere sono nella capitale britannica in occasione delle esequie. I Paesi dei Balcani sono rappresentati dai presidenti di Slovenia (Borut Pahor), Croazia (Zoran Milanovic), Romania (Klaus Iohannis (Rumen Radev), Montenegro (Milo Djukanovic), Macedonia del Nord (Stevo Pendarovski), Kosovo Vjosa Osmani. Per la Serbia a Londra sarà presente la premier Ana Brnabic, mentre la Bosnia Erzegovina sarà rappresentata dalla ministra degli Esteri Bisera Turkovic. Il principe saudita Mohammed bin Salman non parteciperà ai funerali, secondo i media britannici che citano fonti del Foreign Office.(Rel)