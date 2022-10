Kosovo: presidente Osmani partecipa oggi a Londra ai funerali della regina Elisabetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, partecipa oggi a Londra al funerale della regina Elisabetta II. Durante il suo soggiorno a Londra, Osmani incontrerà anche il presidente della Camera dei rappresentanti del Parlamento britannico, Sir Lindsay Hoyle. Nel suo messaggio di cordoglio per la morte della regina, Osmani ha descritto la monarca più longeva nella storia del Regno Unito come fonte di ispirazione per le generazioni a venire. Inoltre Osmani ha sottolineato che il Regno Unito è venuto in aiuto del Kosovo nei suoi giorni più bui. (Alt)