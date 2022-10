Serbia: ambasciatore russo, Mosca rispetta sovranità e integrità territoriale di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia rispetta la sovranità e l'integrità territoriale della Serbia. Lo ha affermato oggi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, ripreso dall'emittente "Rtv". "Riteniamo che il Kosovo sia parte integrante della Serbia. Sosteniamo costantemente la risoluzione della questione del Kosovo attraverso mezzi legali internazionali, nel dialogo tra Belgrado e Pristina basato sulla Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, senza imporre scadenze e modelli dall'esterno", ha affermato Bocan-Harchenko. In qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto l'ambasciatore, "la Russia sosterrà qualsiasi soluzione equilibrata, giusta e sostenibile che corrisponda ai legittimi interessi della Serbia e del popolo serbo". Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, aveva annunciato pochi giorni fa l'intenzione di inviare una lettera ai leader di Russia e Cina, come membri permanenti del Consiglio di sicurezza, per chiedere loro di porre il veto all'adesione del Kosovo all'Onu. (Seb)