Kosovo-Serbia: presidente Osmani, riconoscimento reciproco è unica soluzione

- Il reciproco riconoscimento di Kosovo e Serbia è l’unica soluzione che può condurre alla pace e alla stabilità regionale. Lo ha dichiarato la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, intervistata dall'emittente “Voice of America”. Il capo dello Stato ha precisato che i documenti sul dialogo tra Belgrado e Pristina recentemente circolati sulla stampa non sono mai stati presentati o proposti dal suo Paese. “Non dimenticate che ogni volta che ci sono sforzi intensi per il dialogo, ci saranno sempre documenti pubblicati da organizzazioni anonime. Quello che in realtà sta accadendo è che c’è un’intensificazione degli sforzi di Germania e Francia, due potenti Stati membri dell’Unione europea, per aiutare nel processo”, ha spiegato. Osmani ha anche incoraggiato l’opposizione a incontrarsi con le autorità per “coordinare la politica estera, soprattutto in relazione alla Serbia”. (Was)