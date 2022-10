Serbia: presidente Vucic incontra relatore Ue Bilcik, Belgrado resta su strada adesione ma da Paese sovrano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha quindi incontrato l'inviato speciale del governo tedesco per i Paesi dei Balcani occidentali, Manuel Sarrazin. "Un buon incontro in cui abbiamo discusso dell'evoluzione della situazione nella regione con particolare attenzione alla situazione in Kosovo, oltre ad altri temi di attualità", ha scritto ancora Vucic. "Abbiamo fatto specifico riferimento al proseguimento del dialogo tra Belgrado e Pristina e alla preparazione dei documenti, all'importanza dell'incontro all'interno del processo di Berlino, nonché all'esercizio del diritto alle quattro libertà: libera circolazione delle persone, delle merci, di servizi e capitale. Ho ribadito che la Serbia è impegnata nel dialogo politico come mezzo principale per risolvere tutte le sfide nei Balcani e che continuerà a proteggere la propria integrità territoriale e sovranità, sostenendo costantemente il rispetto del diritto internazionale", ha aggiunto. Vucic ha infine evidenziato "che la Serbia apprezza e sostiene il processo di Berlino, come un formato che in modo concreto dà impulso all'integrazione europea dei Balcani occidentali". (Seb)