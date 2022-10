Serbia: Vucic oggi a colloquio con Scholz e Macron, focus su Kosovo e sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic avrà oggi un incontro trilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, a margine del vertice della Comunità politica europea di Praga. Lo annuncia la radiotelevisione "Rts". Sul tavolo la situazione in Kosovo, l'integrazione europea e la posizione della Serbia in relazione alla guerra in Ucraina e alle sanzioni contro la Russia, riporta l'emittente. (Seb)