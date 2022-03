Medio Oriente: Egitto, Israele ed Emirati discutono risposta congiunta a conseguenze crisi ucraina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Guardiani della rivoluzione sono dietro gli attacchi ai civili e ai soldati statunitensi in tutto il Medio Oriente, incluso quelli avvenuti lo scorso anno. Sono quelli dietro i piani per assassinare alti funzionari del governo di Washington", hanno dichiarato Bennett e Lapid in una nota congiunta. "Sono una parte centrale e integrante della macchina assassina della repressione in Iran. Le loro mani sono macchiate dal sangue di migliaia di iraniani e dal calpestio dell'anima della società iraniana”, prosegue la nota. "Il tentativo di abolire la definizione dei Guardiani della rivoluzione come organizzazione terroristica è un insulto alle vittime e la cancellazione di una realtà documentata, che ha prove inequivocabili", hanno proseguito il premier e il ministro degli Esteri israeliano. Anche negli Emirati la questione della rimozione dei Pasdaran dalla lista dei gruppi terroristici avrebbe suscitato critiche. Citando fonti emiratine, il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, ha sottolineato la difficile collaborazione tra Abu Dhabi e l’amministrazione di Joe Biden su questioni inerenti alla difesa e la sicurezza, in particolare il dossier Yemen e proprio a tali divisioni sarebbe da imputare l’annullamento di un viaggio programmato negli Emirati e in Arabia Saudita del segretario di Stato Usa Antony Blinken. (Cae)