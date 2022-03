Ucraina: portavoce Cremlino, operazione militare procede secondo i piani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi in Ucraina ma l'operazione militare "sta andando avanti rigorosamente in linea con i piani stabiliti". E' quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, in un'intervista all'emittente statunitense "Cnn". Secondo Peskov, l'operazione militare speciale russa a Mariupol ha l'obiettivo di "ripulire la città dai nazionalisti che usano i civili come scudi umani e uccidono coloro che vogliono uscire dalla città". Peskov ha chiarito che la Russia non intende utilizzare le armi nucleari, uno scenario che avverrebbe "solo in caso di minaccia alla sua esistenza". Il portavoce del Cremlino ha infine smentito la notizia dei civili ucraini deportati in Russia parlando di "falsità" e di "guerra di propaganda" da parte dell'Occidente. (Nys)