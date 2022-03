Energia: Crippa (M5s), innalzare prelievo su extra-profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi energetica, acuita dalla guerra in Ucraina, "impone scelte coraggiose e basate su sforzi condivisi. Con l’ultimo decreto taglia-prezzi è stata introdotta una tassazione straordinaria del 10 per cento degli extra-profitti realizzati dai grandi gruppi energetici. La decisione va nella giusta direzione ma ribadiamo che serve fare di più. Questo prelievo va incrementato, rispetto alla percentuale fissata, per recuperare risorse da usare per sostenere i cittadini". Lo afferma Davide Crippa, capogruppo M5s alla Camera, a margine dell’informativa del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. “Il decreto - prosegue - prevede l’estensione del bonus sociale per i soggetti economicamente più fragili ma mancano ancora misure per alleggerire in maniera strutturale le bollette delle tantissime famiglie che sono costrette a impiegare quote importanti della propria capacità di spesa per pagare le utenze di elettricità e gas”. “Stiamo affrontando tempi straordinari che richiedono, quindi, interventi che vanno oltre l’ordinaria amministrazione. Abbiamo poco tempo in vista del prossimo aggiornamento Arera sulle bollette di luce e gas. Come abbiamo spiegato anche poche ore fa in audizione, se l’Autorità non può intervenire deve essere il Governo a varare subito una norma per cambiare il meccanismo che determina il prezzo del gas che ormai non è compatibile con la pandemia energetica” conclude.(Rin)