- Putin "è riuscito in un colpo solo a unificare l'Europa, a rimettere insieme europei ed americani, e a far essere desiderose Svezia e Finlandia di entrare nell'Alleanza atlantica". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite a diMartedì in onda stasera su La7. "È il segno di un errore completo, totale", ha osservato.(Rin)