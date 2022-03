Giustizia: Sisto, incomprensibili critiche a presunzione innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la legge sulla presunzione di innocenza, "il governo e il Parlamento hanno lavorato in sinergia, correttamente e perentoriamente, per dare piena attuazione ad un principio costituzionale, evitando peraltro un'infrazione europea. Francamente le critiche alla legge sono poco comprensibili: non si introduce alcun bavaglio né alla stampa, né ai Pm. Rispetto a questi ultimi ricordo che il divieto di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie alla stampa sulle attività del proprio ufficio, con la relativa sanzione, sono già previsti dal 2006". Lo sottolinea il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo al convegno "Presunzione d'innocenza e diritto all'informazione: un conflitto insanabile?", promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi. "La tutela di un principio costituzionale dovrebbe vedere tutti concordi: giornalisti, Pubblici ministeri, magistrati, politica, opinione pubblica. La domanda non può essere come scardinare questa legge ma come applicarla in modo condiviso", conclude. (Rin)