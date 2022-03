Ucraina: Cremlino, Russia potrebbe usare arma nucleare solo in caso di "minaccia esistenziale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe utilizzare le sue capacità nucleari solamente in caso di una "minaccia esistenziale" nei suoi confronti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, in un'intervista all'emittente statunitense "Cnn". Rispondendo ad una domanda su tale possibilità, Peskov ha detto: "potrebbe essere, se c'è una minaccia esistenziale per il nostro Paese". "Abbiamo un concetto di sicurezza interna ed è pubblico", ha proseguito il portavoce della presidenza russa aggiungendo: "Potete leggere tutte le ragioni per l'uso delle armi nucleari. Per cui se c'è una minaccia esistenziale, una minaccia per il nostro Paese, allora può essere utilizzata in accordo con il nostro concetto", ha concluso. (Nys)