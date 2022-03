© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicuramente "siamo nella lista dei Paesi ostili e quindi al centro dell'attenzione di chi in questo momento ha invaso un altro Paese". Lo ha detto Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti ospite a diMartedì in onda stasera su La7. "Dal punto di vista del pericolo immediato - ha aggiunto - credo non si possa ritenere tale".(Rin)