Fiumicino: assessore lavori pubblici, quasi ultimati lavori nuovo plateatico per mercato sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' ufficialmente in fase di completamento la realizzazione del nuovo plateatico con annesso capolinea dei bus per il nostro territorio". Lo afferma in una nota Angelo Caroccia assessore ai Lavori pubblici di Fiumicino. "Questa è una grande opera che stiamo realizzando alla porta principale di Fiumicino, opera che ospiterà i 150 banchi del mercato settimanale del sabato ubicato in via Foce Micina. L'area -si legge anche-, che era per buona parte della giornata limitata al traffico, con limitazione al passaggio dei mezzi di soccorso, diventerà uno spazio funzionale, dove durante tutte le altre giornate si potrà usufruire di un parcheggio, anche di scambio o per i vari lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro, usufruendo degli stalli dei capolinea bus e della fermata Cotral verso Roma, oltre al bus che collegherà Fiumicino con l'aeroporto". (segue) (Com)