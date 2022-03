Bolivia: Arce fa quadrato con Morales, unità è unica garanzia di democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vice presidente è considerato storicamente come l'ideologo del Mas ed è annoverato tra i fedelissimi a Evo Morales. Sebbene le due correnti principali del movimento non si siano risparmiate critiche e accuse incrociate da quando il Mas è tornato al governo, si tratta della prima volta che dal lato di Morales viene apertamente riconosciuta una divisione. "Speriamo che non si verifichi una radicalizzazione degli antagonismi ma le probabilità di una frammentazione sono alte", ha detto Linera. Il vice di Morales ha ammesso quindi che "si sta cercando l'algoritmo affinché queste due forze socio politiche lavorino in coordinamento" ma che tale meccanismo non è ancora stato trovato e che attualmente "a volte c'è una scintilla e a volte è tutto di nuovo ben coordinato". (Bua)