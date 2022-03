Brasile: YouTube rimuoverà video con informazioni false sulle elezioni del 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di condivisione di video YouTube ha annunciato un aggiornamento della sua politica per combattere la disseminazione di notizie false e ingannevoli (fake news) sulle elezioni brasiliane. Una delle misure annunciate dalla piattaforma è quella di rimuovere i video già pubblicati in passato con contenuti falsi sulle elezioni del 2018. Secondo la piattaforma, saranno rimossi tutti i video con "informazioni false su frodi diffuse, errori o problemi tecnici che avrebbero cambiato il risultato delle precedenti elezioni, dopo che i risultati sono già stati ufficialmente confermati". Questa regola era già stata adottata da YouTube per i video pubblicati dopo le elezioni negli Stati Uniti, nel 2020, e in Germania, nel 2021. "Ora verrà applicata alle elezioni presidenziali brasiliane del 2018", spiega l'azienda. (segue) (Brb)