Brasile: YouTube rimuoverà video con informazioni false sulle elezioni del 2018 (2)

- La piattaforma bloccherà o cancellerà anche i video che hanno lo scopo di indurre in errore gli elettori sull'ora, il luogo, i mezzi o i requisiti necessari per votare, nonché quelli che includono informazioni che potrebbero indurre le persone a rinunciare alle urne. "Ciò include false affermazioni secondo cui le macchine per il voto elettronico brasiliane sono state violate nelle elezioni presidenziali del 2018 e che i voti sono stati manomessi", afferma YouTube. Le nuove regole impediscono inoltre i video che includono informazioni false sull'ineleggibilità dei candidati o che incitano il pubblico a impedire o ostacolare coloro che tentano di votare. (segue) (Brb)