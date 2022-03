© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEIn collaborazione con l'Anpi di Roma, l'Anfim, le associazioni e le scuole del territorio, il municipio Roma VIII, organizza corteo che partirà da piazza di Sant’Eurosia, portando un fiore fino al mausoleo delle Fosse Ardeatine, per ricordare i martiri dell'eccidio nazifascista e per far sentire forte la voce della Pace. Piazza di Sant’Eurosia, Roma (ore 9:30).- Cursus honorum, Il governo di Roma prima di Cesare, è il titolo della mostra, ospitata ai Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori dal 24 marzo al 2 ottobre 2022, è incentrata sulle cariche pubbliche dei magistrati di età repubblicana, il Cursus Honorum, aspetto fondamentale della vita politica di Roma antica. Roma, Musei Capitolini, Cortile di Palazzo dei Conservatori, Piazza del Campidoglio, 1 a Roma (ore 11.30). (Rer)