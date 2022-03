Roma: Celli, approvazione mozione toponimi, passo importante per il recupero urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Assemblea Capitolina, con l'approvazione della mozione sui toponimi, è stato fatto un passo importante verso la risoluzione della problematica legata al recupero urbano e per lo sblocco della situazione tecnico-amministrativa delle Acru. L'obiettivo è arrivare alla creazione di un ufficio interdipartimentale ad hoc per completare ed attuare la manovra dei toponimi". Così in una nota la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli. "Proprio qualche settimana fa ho incontrato i rappresentanti dei consorzi con i quali, in un'ottica di ascolto del territorio, ci siamo confrontati e assicurato il nostro impegno per la riqualificazione delle periferie, anche attraverso le opere a scomputo. Rispondiamo così ad anni di ritardo e di mancate scelte in questo settore. Un grazie al consigliere dem Antonio Stampete, presidente della commissione Lavori Pubblici, primo firmatario della mozione, e alle consigliere e consiglieri che hanno votato favorevolmente, condividendo questo percorso determinante per la nostra città".(Com)