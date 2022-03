Iran: Usa, spetta a Teheran prendere "decisioni difficili" per ripristino accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento spetta all'Iran prendere "decisioni difficili" per ripristinare l'accordo del 2015 sulla limitazione del suo programma nucleare, in cambio della revoca delle sanzioni. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Dopo quasi un anno di negoziati "spetta a Teheran prendere decisioni che potrebbe considerare difficili", ha spiegato Price. Per poi aggiungere: "Ci sono una serie di problemi che stiamo ancora cercando di risolvere". Il portavoce ha evidenziato che "un accordo di questo tipo non è né imminente né certo, ed è proprio per questo che per la maggior parte dell'anno ci siamo preparati per entrambe le possibilità". Price ha quindi spiegato che Washington ha discusso a lungo di "alternative" con i suoi partner in Medio Oriente e in Europa. Il portavoce del dipartimento di Stato ha infine ribadito che l'impegno del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di impedire all'Iran di acquisire una bomba nucleare sarà mantenuto, con o senza un accordo con Teheran. (Nys)