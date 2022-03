Venezuela: nuova Corte suprema, presentate 254 domande per 20 posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 254 le candidature a uno dei 20 posti da giudice della Corte suprema del Venezuela (Tsj) che rimarrà in esercizio per i prossimi 20 anni. Lo ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale (An), Jorge Rodriguez, presentando i fascicoli ricevuti dal Potere popolare (organo dell'ordinamento venezuelano che riunisce l'avvocatura dello Stato, la magistratura contabile e il pubblico ministero). "Lavoriamo per un potere giudiziario rinnovato, che garantisca una giustizia rapida e giusta", ha detto l'esponente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), annunciando che la scelta dei nomi verrà compiuta entro i prossimi cinque giorni. Si tratta della fase finale del processo di riforma annunciato a fine 2021 dal presidente del Tsj, Maikel Moreno, e che - tra le altre cose - ha ridotto il numero di magistrati, sin qui 32. (Vec)