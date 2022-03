Ucraina: colloquio Blinken-Stoltenberg, focus su rafforzamento fianco orientale Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, hanno discusso del rafforzamento del fianco orientale dell'Alleanza in vista del vertice del 24 marzo. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha parlato oggi con il segretario generale della Natp Jens Stoltenberg degli sforzi in corso per rafforzare il fianco orientale della Nato e dei preparativi per il vertice straordinario del 24 marzo", ha affermato Price, precisando che le parti hanno anche discusso dell'assistenza umanitaria e di sicurezza fornita bilateralmente all'Ucraina da vari Stati membri della Nato, nonché degli sforzi per rafforzare la deterrenza e la difesa dell'alleanza.(Nys)