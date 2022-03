Russia: Usa stigmatizzano condanna dissidente Aleksej Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d'America stigmatizzano "la condanna politicamente motivata delle autorità russe nei confronti del leader dell'opposizione Aleksey Navalnij". E' quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato, in cui si sottolineano "ulteriori false accuse" con cui il dissidente russo è stato condannato "a nove anni in più in un carcere di massima sicurezza". "Questa stravagante pena detentiva è la continuazione dell'assalto durato anni da parte del Cremlino a Navalnij e al suo movimento per la trasparenza e la responsabilità del governo. Naturalmente, il vero crimine di Navalnij agli occhi del Cremlino è il suo lavoro di attivista anticorruzione e politico dell'opposizione, per il quale lui ei suoi collaboratori sono stati bollati come 'estremisti' dalle autorità russe", conclude. (segue) (Nys)