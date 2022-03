Russia: Usa stigmatizzano condanna dissidente Aleksej Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale Lefortov di Mosca ha condannato l'oppositore russo Aleksej Navalnyj a nove anni di reclusione in prigione in regime di carcere duro per frode e oltraggio alla Corte. Inoltre l'oppositore russo è stato condannato al pagamento di una multa di 1,2 milioni di rubli, pari a circa diecimila euro. Questa mattina il politico e giornalista era stato giudicato colpevole di frode per aver intascato indebitamente fondi donati dai suoi sostenitori durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2018. Per quanto riguarda il reato di oltraggio alla Corte, Navalnyj aveva offeso una giudice che stava valutando un precedente procedimento penale contro lo stesso oppositore, accusato di aver insultato un veterano della Seconda guerra mondiale. Navalnyj sta già scontando una condanna di 2 anni e 8 mesi per frode nel caso Yves Rocher, in un carcere nella regione di Vladimir. (Nys)