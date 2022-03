Kosovo: Eulex impiegherà nelle prossime settimane 92 agenti di polizia aggiuntivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'unità di riservisti di polizia, composta da 92 membri della Forza di gendarmeria europea (Eurogendfor) provenienti da Italia, Francia e Portogallo, sarà dispiegata provvisoriamente in Kosovo nelle prossime settimane per rafforzare le capacità della missione Eulex. Lo riferisce la stessa missione europea in Kosovo tramite una nota. Questi agenti di polizia aggiuntivi, viene spiegato, sosterranno Eulex nel centrare i propri obiettivi, incluso quello di seconda autorità incaricata della risposta alla sicurezza laddove necessario. L'unità di polizia di Eulex al momento è composta da 105 agenti polacchi, a cui si aggiungeranno questi 92 membri. Il dispiegamento di tale personale aggiuntivo è stato al centro di un incontro tra il direttore di Eulex, Lars Gunnar Wigemark, e il primo ministro kosovaro Albin Kurti. Il capo del governo di Pristina ha rimarcato nell'occasione che il Kosovo è impegnato nel portare avanti la lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata.(Alt)