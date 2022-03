Kosovo: Parlamento, manca il quorum al voto su proposta Ldk contro rincaro prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo non ha approvato ieri una bozza di risoluzione presentata dal partito di opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk), sull'aumento dei prezzi per via del mancato raggiungimento del quorum. Dopo una lunga discussione, caratterizzata da scambi di accuse reciproca dai banchi del governo e dell'opposizione, la sessione dell'Assemblea si è conclusa senza risultati concreti. Secondo quanto riferito il quotidiano "Koha Ditore", i parlamentari dell'opposizione hanno accusato l'esecutivo di essere incapace di gestire la situazione, mentre il governo ha affermato di aver adottato le migliori misure possibili per aiutare i cittadini dal rincaro dei prezzi dell'energia. (Alt)