Serbia-Austria: cancelliere Nehammer oggi a Belgrado, Ue "incompleta" senza Balcani (2)

- Secondo il programma ufficiale Nehammer e Brnabic avranno un colloquio a porte chiuse, a cui seguirà una riunione delle rispettive delegazioni. Successivamente Nehammer si recherà presso il segretariato della presidenza della Repubblica per un incontro con il capo dello Stato, Aleksandar Vucic. A Belgrado è infine previsto un incontro con il patriarca della Chiesa serba ortodossa Porfirije. In Bosnia Erzegovina Nehammer incontrerà venerdì il presidente del Consiglio dei ministri Zoran Tegeltija. Successivamente il cancelliere avrà un colloquio con gli esponenti della presidenza tripartita bosniaca. Nehammer avrà infine degli incontri con l'Alto rappresentante della comunità internazionale, Christian Schmidt, e con il capo della delegazione europea a Sarajevo, Johann Sattler. Nel pomeriggio si recherà a Pristina, dove avrà dei colloqui con la presidente kosovara, Vjosa Osmani, e con il primo ministro, Albin Kurti. Nehammer visiterà anche il contingente austriaco della missione Nato in Kosovo "Kfor", che conta 274 militari. (Seb)