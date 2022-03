Balcani: presidente kosovara Osmani, Russia può causare tensioni per sviare attenzione da Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una preoccupazione crescente che la Russa possa provare a causare tensioni e conflitti nei Balcani per sviare dall'Ucraina l'attenzione della comunità internazionale. Lo ha dichiarato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, in un'intervista all'emittente "Channel 4". Commentando la situazione in Ucraina, la presidente kosovara ha rintracciato un parallelo con le scene viste nel 1998 e 1999 in Kosovo con la popolazione di etnia albanese vittima di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. "Non solo mostriamo la nostra solidarietà con loro ma al tempo stesso siamo il primo Paese nei Balcani ad essersi unito alle sanzioni dell'Ue e degli Usa", ha dichiarato Osmani. (segue) (Alt)