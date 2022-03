Kosovo: primo ministro Kurti, siamo ancora in pericolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro osserva che "qui ci sono tre nazioni Nato: Albania, Macedonia del Nord e Montenegro. Poi c'è il mio Kosovo, che non è nella Nato ma ha la Nato in sé (la missione di pace Kfor, che è stata e tornerà a guida italiana). Dobbiamo fare un passo ulteriore verso con la partnership nel Programma Nato per la pace: è cruciale per la sicurezza dell'area, e contiamo nell'aiuto dell'Italia". La Serbia "vuole i soldi europei e le armi russe. E il gas russo, che ottiene a un prezzo stracciato ma in realtà carissimo: essere la marionetta del Cremlino. Lo scorso anno il Kosovo ha partecipato con 350 soldati alla più grande esercitazione Nato, la Defender Europe 2021. La Serbia invece partecipava con Russia e Bielorussia allo 'Scudo slavo'. Hanno questi miti medievali, panslavici e molto dark". Il Kosovo è accusato di trattare la minoranza serba come gli ucraini trattavano i filorussi nel Donbass: "Il presidente Putin ama mistificare l'intervento Nato per giustificare l'egemonia russa. Abbiamo avuto le elezioni in Kosovo e un referendum durante l'occupazione serba, ma i referendum in Crimea e Donbass erano molto diversi: le urne erano in mano ai soldati russi armati. Poi c'è stato l'Onu, e la Corte internazionale ha chiarito che l'indipendenza non viola la legge internazionale". (segue) (Res)