Kosovo: al via domani a Pristina l’Italian Design Day (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coronavirus ha imposto un ripensamento delle relazioni interpersonali, dell’organizzazione degli spazi, della fruizione dei servizi - spiega l’Ambasciatore De Riu -. Si tratta di una sfida che apre nuove opportunità per il design italiano, chiamato ad adattare i bisogni dell’uomo nella realtà che lo circonda e ad accompagnare il rilancio economico con una rafforzata attenzione alle responsabilità ambientali, sociali ed economiche, grazie alla sua predisposizione creativa alla sperimentazione e ad un rapporto straordinariamente sinergico col tessuto delle imprese e della cultura. Si tratta di un compito complesso, che il design italiano ha già dimostrato di saper assolvere, facendosi interprete e protagonista delle grandi rivoluzioni tecnico-scientifiche che incidono sulla nostra quotidianità, sul nostro stile di vita, coniugando funzionalità e benessere, sviluppo sostenibile e riduzione dell'impatto ambientale, anche grazie all'innovazione di prodotto, che rende più competive le nostre aziende. In una parola per 'ri-generare' il futuro". (Alt)