Kosovo-Serbia: Ue, Pristina ha respinto proposta per voto dei serbi a elezioni

- Il Kosovo ha respinto la proposta del Quintetto per consentire il voto della popolazione serba kosovara alle prossime elezioni in Serbia. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Slobodna Evropa". "Anche se ammettiamo che la Serbia fosse pronta a trovare una soluzione, ci rammarichiamo che il consenso tra le parti non sia stato raggiunto alla fine dopo la decisione del Kosovo di respingere la proposta costruttiva che avevano avanzato dal Quintetto", ha detto Stano in relazione alla proposta avanzata da Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Francia e Germania. Questa decisione, ha osservato Stano, è contraria all'impegno di Pristina verso il percorso europeo e per un futuro democratico, oltre che contraria al principio di tutela dei diritti democratici di tutti i suoi cittadini, compresi quelli appartenenti alla popolazione non maggioritaria. L'Unione europea, ha detto ancora il portavoce, si aspetta che ora il Kosovo e la Serbia si astengano da azioni che potrebbero aumentare le tensioni, invita entrambe le parti ad agire in modo responsabile e ad impegnarsi in modo costruttivo nei colloqui di dialogo in corso. Le ultime elezioni parlamentari che la Serbia ha organizzato anche fra le comunità serbe in Kosovo si sono svolte il 21 giugno 2020. (segue) (Seb)