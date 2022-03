Kosovo-Serbia: Ue, Pristina ha respinto proposta per voto dei serbi a elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, la capogruppo al Parlamento kosovaro del Movimento Vetevendosje, Mimoza Kusari-Lila, ha detto che i cittadini serbi del Kosovo potrebbero votare alle elezioni per presidenziali della Serbia - in programma il 3 aprile - solo se le autorità di Belgrado presenteranno al governo di Pristina una richiesta conforme alle leggi e alle buone pratiche del Paese nei Paesi membri dell'Unione europea. "Finora, non abbiamo ricevuto alcuna richiesta dalla Serbia di indire elezioni", ha spiegato la deputata della maggioranza aggiungendo che tale richiesta ufficiale sarebbe stata riesaminata per poi arrivare ad una decisione. I governi precedenti del Kosovo avevano consentito l'apertura di seggi elettorali nel nord del Kosovo nelle passate tornate elettorali in Serbia. Nel gennaio 2022, il parlamento del Kosovo ha approvato una risoluzione che chiedeva al governo di impedire alla Serbia di tenere elezioni nel Paese. (segue) (Seb)